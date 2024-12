"Real Madrid, addio al nome Santiago Bernabeu: ecco come si chiamerà lo stadio"

"Il cambio definitivo passa dall'Assemblea dei Soci"

Intanto, di "Santiago" non c'è più nessuna traccia neppure sugli articoli di merchandising presenti nello store ufficiale. Marca racconta: "Il cambio di nome, per ora, funziona solo per scopi commerciali, sicuramente ricercando un'immagine più moderna e una nomenclatura più corta, chissà se avrà la possibilità in futuro di accompagnarlo con una sponsorizzazione. In ogni caso, sia l'eventualità che una società dia un nome o cognome allo stadio, sia il cambio definitivo della nomenclatura dovrebbero passare attraverso l'Assemblea dei Soci, cosa che per ora non è avvenuta".