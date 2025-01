Dani Olmo non può giocare nel Barcellona: il comunicato della Liga

La Liga ha respinto la richiesta del Barcellona di tornare a inserire Dani Olmo nella lista dei propri giocatori: allo stato attuale l'attaccante spagnolo non può più giocare coi blaugrana.

Il comunicato della Liga su Dani Olmo. Fuori anche Pau Vitor

Attraverso un comunicato ufficiale, la Liga ha bocciato la mozione del club catalano. Anche Pau Victor risulta escluso dalla rosa: i limiti di costo, fissati, sono alla base del caso. La Liga ha annunciato che: “al 31 dicembre, il Barcellona non ha presentato un’opzione alternativa che, in conformità alla normativa di controllo economico de LALIGA, gli consenta di iscrivere alcun giocatore a partire dal prossimo 2 di gennaio“. Il Barcellona sta lavorando per provare a dirimere la questione.