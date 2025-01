Barcellona all'asta: in vendita gli armadietti di Maradona e Messi, prezzi da urlo

Nell'ambito del progetto 'Memorabilia', il Barcellona si prepara a mettere all'asta diversi prodotti e oggetti dello Spotify Camp Nou. Dagli armadietti utilizzati dai giocatori nel corso degli anni, ai dischetti del rigore, passando per le bandiere del calcio d'angolo e le fotografie delle squadre più vincenti della storia blaugrana, presenti negli spogliatoi e nel tunnel che porta i giocatoria all'ingresso in campo, tutto andrà in vendita al miglior offerente. Si parte il 23 gennaio e ce ne sarà per tutti i gusti (e prezzi).