Supercoppa spagnola, il Barcellona è la prima finalista

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - In Arabia Saudita è il turno della Supercoppa spagnola , di scena a Jeddah con la prima semifinale, che ha visto il Barcellona prevalere per 2-0 sull' Athletico Bilbao , garantendosi per la terza volta consecutiva l'accesso alla finale della competizione. Gli azulgrana affronteranno la vincente del match tra Real Madrid e Maiorca.

Gavi e Yamal affondano i baschi

Partita come sempre combattuta quella tra catalani e baschi, ma sempre condotta dalla squadra di Flick, che trova il gol in apertura delle due frazioni di gioco. Nel primo tempo è Gavi a sbloccare il risultato al 17' sul perfetto assist di Balde, mentre nella ripresa è Yamal, sull'assist dello stesso Gavi, a firmare il raddoppio al 52'. L'Athletic non si arrende e ci prova fino alla fine, come testimoniano i due gol annullati all'82' a de Marcos e all'87' ad Inaki Williams, entrambi per fuorigioco.