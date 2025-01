Liga, Getafe corsaro con il Las Palmas: decisivo un gol di Borja Mayoral

LAS PALMAS (Spagna) - Reduce da 3 vittorie nelle precedenti 4 partite, il Las Palmas di Diego Martinez perde 2-1 in casa contro il Getafe di José Bordalas, non senza rimpianti, in una sfida salvezza della 19ª giornata della Liga. All'Estadio de Gran Canaria, al 55' i padroni di casa hanno l'occasione per passare in vantaggio su rigore concesso per uno sgambetto di Alderete ai danni di Sandro Ramirez: il tiro del portoghese Fabio Silva, troppo debole, permette addirittura al portiere del Getafe David Soria di bloccare il pallone in due tempi. Come nel più classico dei cliché del calcio, il Getafe ringrazia e passa in vantaggio al 71': palla rubata a metà campo, veloce ripartenza, l'ex romanista Borja Mayoral (entrato al 63') serve Peter, cross al centro, spizzata di Uche e colpo di testa vincente di Coba, al primo gol nella Liga.