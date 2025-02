Liga, il Rajo Vallecano batte il Valladolid per 1-0 e consolida il sesto posto

MADRID (Spagna) - Il Rajo Vallecano vince di misura contro il fanalino di coda Valladolid e conquista tre punti preziosi in ottica Conference League. A Madrid si gioca una partita a senso unico, con i padroni di casa che dominano la manovra in mezzo al campo. L’unica occasione degli ospiti capita dopo un quarto d’ora sui piedi di Javier Sanchez che calcia dal limite: Batalla si distende in tuffo e disinnesca il minaccioso tiro nell’angolino. Per il resto si gioca in una sola metà campo, ma nonostante il predominio, le conclusioni a rete scarseggiano.