Niente carcere per Luis Rubiales: dovrà pagare una multa per il bacio a Hermoso

Luis Rubiales è stato condannato al pagamento di una multa di 10.800 euro per reato sessuale da parte del giudice José Manuel Clemente Fernandez Prieto dell'Audiencia Nacional. La cifra che dovrà pagare l'ex presidente della Federcalcio spagnol è nata dal calcolo di 20 euro al giorno per 18 mesi, per il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso al momento della premiazione dei Mondiali di Calcio femminile a Sidney nell'agosto di due anni fa. Il tribunale ha anche reso noto che all'ex dirigente è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla calciatrice a meno di 200 metri e di comunicare con lei. Assolto, invece, insieme ad altri tre soggetti, dal reato di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti dell'attaccante della nazionale spagnola.