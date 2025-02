Yamal shock: le immagini dopo un fallo in Las Palmas-Barcellona 

Lamine Yamal, in un modo o in un altro, sarà sempre il protagonista al Barcellona. A pochi giorni dall'andata della semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid, i blaugrana contro il Las Palmas hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. 2-0 in casa della squadra della Gran Canaria: tutti i gol nel secondo tempo con Dani Olmo che la sblocca al 62', proprio su assist di Yamal, e Ferran Torres al 95' che chiude i discorsi. La stellina della Spagna nel post partita ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video che ha scioccato tutti.