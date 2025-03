Liga: il Girona riparte da un pari contro il Celta, Rayo Vallecano ripreso dal Siviglia

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellini e calendario

Doppio pari tra Girona e Celta Vigo e tra Rayo Vallecano e Siviglia

A scendere in campo per prime il Girona e il Celta Vigo, che si sono divise la posta in palio (2-2): avanti i catalani padroni di casa al 21' con Tsyhankov e pari del Celta con Losada (26'), copione invertito nella ripresa con il sorpasso ospite firmato da Alonso su rigore (51') e il definitivo pari di Herrera (68') che consente al Girona di muovere la classifica dopo tre ko di fila in campionato e di restare a -1 dagli avversari di giornata a metà classifica. Pari anche nel successivo match tra Rayo Vallecano e Siviglia (1-1): ad aprire le marcature con Ratiu (55') i padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, poi il pari degli andalusi ad opera di Lukebakio (81').

Girona-Celta Vigo 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Rayo Vallecano-Siviglia 1-1: i padroni di casa