Bufera in Spagna, Ancelotti non ci sta: "La prossima volta non ci presenteremo"

MADRID (SPAGNA) - Il successo in rimonta ottenuto sul campo del Villarreal ( con doppietta di Mbappé) che ha regalato la vetta solitaria nella Liga al Real Madrid , reduce dalla qualificazione ai quarti di Champions League conquistata ai rigori ai danni dell'Atletico (al termine di un derby condito dalle polemiche ), non è bastato a tenere a freno la rabbia di Carlo Ancelotti che dopo il match si è sfogato con la stampa .

Bufera in Spagna: l'attacco di Ancelotti alla Liga

“È l’ultima volta che giochiamo senza aver potuto godere di almeno 72 ore di riposo - ha tuonato Ancelotti -. La prossima volta non ci presenteremo”. Il tecnico dei 'Blancos', decisamente infastidito, ha poi aggiunto: “Abbiamo chiesto due volte a LaLiga di cambiare l’orario della gara ma non è successo niente. È l'ultima volta”. E poco importa se alla fine è arrivato un successo: "La mia squadra ha qualcosa di speciale e un grande carattere, ma non sempre può farlo".