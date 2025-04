Coppa del Re, pazzesco Real Madrid: Ancelotti in finale dopo una maratona. Real Sociedad fuori ai supplementari

Il Real Madrid è in finale di Coppa del Re: pirotecnico 4-4 con la Real Sociedad al Santiago Bernabeu dopo i tempi supplementari. Gli uomini di Imanol Alguacil sono andati a un passo dal vanificare la vittoria per 1-0 dei Blancos all'andata, ma ad avanzare è Carlo Ancelotti, che può appesantire ulteriormente la sua bacheca già stracolma di trofei: affronterà la vincente di Atletico Madrid-Barcellona (4-4 nella gara di andata) in programma domani, 2 aprile, alle 21:30.