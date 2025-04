Dove vedere in tv Atletico Madrid-Barcellona, semifinale di Coppa del Re

A più di un mese dal clamoroso 4-4 maturato in terra catalana, Atletico Madrid e Barcellona si ritrovano allo stadio "Metropolitano" per il secondo round del doppio confronto che mette in palio la finale di Coppa del Re, dove ad attendere una delle due squadre c'è da ieri sera il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sfida nella sfida tra Julian Alvarez e Robert Lewandowski, senza dimenticare lo straordinario talento di Lamine Yamal, protagonista anche all'andata. Cresce l'attesa per una semifinale che può cambiare la stagione di colchoneros e blaugrana.