Dalla Spagna: "Ronaldo vuole comprare il Valencia, ma a una condizione"

Il presente vede Cristiano Ronaldo ancora protagonista in campo con l'Al-Nassr in Arabia e con il Portogallo in nazionale, ma in futuro proprio lui ha ammesso che gli piacerebbe diventare presidente di un club. Un futuro che forse non è così lontano: il quotidiano catalano Mundo Deportivo ha rivelato che CR7 sarebbe interessato a comprare il Valencia. Sarebbe uno degli investitori di una cordata di cui fa parte la famiglia reale saudita, in particolare il principe Mohamed Bin Salman. Sempre secondo Mundo Deportivo, l'affare è agevolato dai buoni rapporti tra il portoghese e il presidente della squadra spagnola Peter Lim.