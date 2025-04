Liga, colpo salvezza dell'Alaves. Il Celta sale al settimo posto

Aspettando Barcellona-Betis , posticipo del sabato 30ª giornata della Liga , colpaccio esterno del Celta , che passa 2-1 in casa del Maiorca e si issa al settimo posto in classifica. Eppure al Son Moix sembra una giornata di festa per i padroni di casa, che vanno al riposo in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 17' da Valjent . Nella ripresa, però, i galiziani ribaltano il risultato, portandosi in parità al 53' con Alfonso Gonzalez e trovando il sorpasso al 72' con Fernando Lopez .

Girona ko con l'Alaves

All’Estadi Municipal de Montilivi prezioso successo in chiave salvezza per l’Alaves, che si impone di misura, per 1-0, sul Girona. Il gol che decide la partita a favore degli ospiti arriva al 61’ grazie al destro di Carlos Vicente, servito di testa da Jon Guridi. È crisi nera per il Girona, a secco di successi in campionato da 8 partite, in cui ha raccolto solo 3 pareggi. Respiro di sollievo per l’Alaves, che sale al 17° posto solitario e nel prossimo turno, domenica 13 aprile, ospiterà il Real Madrid.

