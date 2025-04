Liga, l’Atletico Madrid batte il Siviglia: decisivo Barrios allo scadere

ROMA - L’Atletico Madrid torna a vincere in Liga. I Colchoneros, dopo due sconfitte e un pareggio, hanno ritrovato i tre punti vincendo in rimonta, per 2-1, sul campo del Siviglia. All'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con la rete di Agoume, gli ospiti hanno reagito e ribaltato tutto con i gol di Alvarez (su rigore) e di Barrios (a segno al 93’). Recuperati punti su Barcellona e Real Madrid. Blaugrana sempre primi a 67 punti. Blancos a 63, Atletico a quota 60.