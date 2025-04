Il Real Madrid vince ma che follia di Mbappé: fallo assurdo e rosso diretto

Dopo la vittoria del Barcellona, sempre più capolista , risponde il Real Madrid. La squadra di Ancelotti vince 1-0 in casa dell'Alaves grazie al gol decisivo di Camavinga . Partita particolarmente nervosa con ben due cartellini rossi , uno per parte, con quello di Mbappé per un fallo assurdo. La domenica della Liga si era aperta con la vittoria dell'Osasuna contro il Girona per 2-1.

Il Real Madrid torna a vincere nonostante Mbappé

Real che soffre nel primo tempo ma è cinico come al solito. Asencio segna il gol del vantaggio al 19' ma viene tolto dal Var. Camavinga lo "vendica" un quarto d'ora dopo portando avanti i suoi con un bel mancino da fuori area. Passano quattro minuti e il Var colpisce ancora il Real Madrid: Mbappé colpisce Antonio Blanco con un intervento killer. Inizialmente rimedia solo un'ammonizione, ma dopo l'on field review il francese viene espulso. Stesso processo per il terzino dell'Alaves Manuel Sanchez con il Var che ha cambiato il cartellino anche allo spagnolo mandandolo negli spgogliatoi. In parità numero, l'Alaves non riesce a mettere in pensiero il Real che torna a -4 dal Barcellona. Ora testa alla gara di ritorno dei quarti di Champions contro l'Arsenal. Nell'altra sfida della Liga, l'Osasuna porta a casa i tre punti: 2-1 contro il Girona grazie ai gol di Budimir e Ibanez, non basta agli ospiti la rete di Asprilla nel recupero.