MADRID (SPAGNA) - Vittoria sofferta dell'Atletico Madrid che batte 4-2 il Valladolid e consolida il terzo posto in Liga. Nel posticipo del lunedì, valido per la 31esima giornata della massima serie spagnolo, i 'Colchoneros' vanno sotto al 21'. Sylla, su rigore, sblocca il risultato e porta in vantaggio gli ospiti che subiscono però la rimonta dei padroni di casa: Julian Alvarez pareggia i conti al 25' ancora dal dischetto, due minuti dopo ci pensa Giuliano Simeone a portare avanti l'Atletico (27'). Nella ripresa i 'Pucelanos' gelano il 'Civitas Metropolitano' con il gol di Javier Sanchez (56') ma ci pensa ancora Alvarez a riportare in vantaggio i 'Colchoneros' dagli undici metri siglando la sua personale doppietta (71'). Otto minuti dopo (79') l'Atletico cala il poker con il gol di Sorloth, in campo dal 59' al posto di Griezmann.