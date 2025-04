Liga, il Barcellona vince in rimonta ma Lewandowski si ferma e rischia di saltare l’Inter   

Vittoria sofferta e beffa per il Barcellona. La capolista della Liga, nella 32esima giornata di campionato, ha vinto in casa contro il Celta Vigo: 4-3 il punteggio finale. Torres illude, poi si scatena Iglesias che firma una tripletta per gli ospiti (1-3). Olmo e Rapinha centrano il pareggio in rimonta nel giro di cinque miniti, ma subito dopo si fa male Lewandowski, che si è accasciato a terra per un problema muscolare prima di essere sostituito con Gavi. E' presto per dire quanto è grave lo stop del bomber. Al momento però a rischio per la sfida contro l'Inter, valida per l'andata della semifinale di Champions League. Nel finale, in pieno recupero, il colpo grosso l'ha firmato su rigore Rapinha, autore di una doppietta che ha ribaltato la sfida. Con questi tre punti, il Barcellona allunga in vetta: il Real Madrid di Ancelotti è dietro di 7 punti in classifica con una partita in meno.