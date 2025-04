Liga, l'Atletico blinda il terzo posto. Il Betis spaventa la Fiorentina

La 33ª giornata di Liga si chiude con risultati interessanti sia in testa che in coda, così dopo il botta e risposta tra Barcellona e Real Madrid , dice la sua anche l' Atletico , che intanto blinda il terzo posto in classifica, superando agevolmente per 3-0 il Rayo Vallecano , in uno dei derby minori madrileni. Sorloth, Gallagher e Julian Alvarez firmano il successo per la squadra di Simeone che sale a quota 66 punti .

Manita Betis

Da Siviglia cinque messaggi alla Fiorentina. Il Betis, prossimo rivale dei gigliati nel doppio confronto in semifinale di Conference League, travolge il Valladolid con un perentorio 5-1, che porta gli andalusi in quinta posizione, alle spalle dell'Athletic e davanti al Villarreal. Cinque marcatori diversi per la squadra di Pellegrini.

Infuria la lotta salvezza

Il giovedì di Liga era stato aperto da due match di vitale importanza nella lotta per non retrocedere. È andata male per il Girona, raggiunto a tempo scaduto dal Leganes, dopo essere andato avanti di un gol e di un uomo. Fa ancora peggio il Siviglia, sconfitto di misura in casa dell'Osasuna.

