Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid: quando si gioca e dove vedere la finale

Scatta il conto alla rovescia per Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re. Il duello infinito tra i blaugrana di Hansi Flick e i blancos di Carlo Ancelotti è pronto a vivere unn nuovo capitolo a Siviglia. Per la seconda volta in stagione Barcellona e Real Madrid si contendono un titolo: il Barça ha vinto la Supercoppa di Spagna imponendosi, al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, con il finale di 5-2.