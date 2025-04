Barcellona-Real Madrid finale Coppa del Re: quando e dove vederla in tv

Barcellona-Real Madrid si gioca . Nonostante i veleni e le polemiche che hanno caratterizzato la rovente vigilia di Siviglia , la finale di Coppa del Re si disputerà regolarmente a "La Cartuja", teatro dell'attesissimo confronto tra Mbappé e Yamal, ma non solo. In palio un trofeo importante, nella sfida che rappresenta l'iconico "Clasico" di Spagna e il replay della finale di Supercoppa Spagnola, vinta dai blaugrana lo scorso gennaio .

Barcellona-Real Madrid, l'orario

Barcellona-Real Madrid andrà in scena oggi, sabato 26 aprile, alle ore 21 allo stadio "La Cartuja" di Siviglia, il più grande del territorio andaluso e il quarto per capienza in Spagna.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

In Italia, sarà possibile assistere a Barcellona-Real Madrid in diretta tv in chiaro su Telelombardia.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in streaming

Servizio streaming attivo sul canale YouTube ufficiale di Cronache di Spogliatoio e sul portale del gruppo Mediapason. La finale di Coppa del Re sarà raccontata in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.