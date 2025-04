Liga, il Villarreal batte l'Espanyol nel recupero della ventiseiesima giornata: decide Pino

Successo del Villarreal nel recupero della ventiseiesima giornata della Liga: 1-0 all'Epsanyol . Dopo un gol annullato per fuorigioco dal Var a Barry a decidere l'incontro è stato la rete di Pino (52') su assist di Pépé .

Il Villarreal sale al quinto posto, l'Espanyol resta a +7 sulla zona retrocessione

Grazie ai tre punti conquistati, il Villarreal si porta al quinto posto in classifica operando il sorpasso sul Betis. Sono cinque le lunghezze di ritardo del Sottomarino Giallo dall'Athletic Bilbao, quarto a sessante punti in zona Champions. L'Espanyol non riesce invece ad aumentare il gap sul terzultimo posto: restano sette i punti di vantaggio sul Las Palmas.