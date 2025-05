Il Real Madrid resta in scia del Barcellona: Güler e doppio Mbappé stendono il Celta Vigo

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti batte 3-2 il Celta Vigo nella trentacinquesima giornata della Liga e torna a -4 dalla capolista Barcellona, corsara 2-1 a Valladolid . Al Santiago Bernabeu a sbloccare il risultato, con il terzo gol stagionale nella Liga, è Güler . Al 33' il talento turco spiana la strada verso la conquista dei tre punti con un mancino vincente sotto la traversa su assist di Lucas Vázquez da calcio d'angolo. Sei minuti più tardi il raddoppio di Mbappé con una botta di destro a chiusura di un contropiede rifinito da Bellingham . Avanti di due gol all'intervallo, i Blancos calano il tris al terzo minuto di gioco della ripresa con la doppietta di Mbappé : sinistro vincente su assist di Güler , rete numero 24 nella Liga. Al 69' il 3-1 a firma di Javi Rodríguez con un tiro da distanza ravvicinata. Al 76' il 3-2 realizzato da Swedberg , innescato da Iago Aspas , che regala qualche palpitazione finale senza conseguenze per le Merengues.

Liga, il programma della domenica

Mandata in archivio la quarta vittoria consecutiva in campionato per il Real Madrid, la giornata di Liga prosegue con Siviglia-Leganés (dalle 16:15); Espanyol-Real Betis (dalle 18:30) e Real Sociedad-Athletic Bilbao (dalle 21).