Girona, paura per il tecnico Sanchez: "Devo fermarmi per un po'"

Momenti di apprensione in casa Girona : l'allenatore Michel Sanchez è ricoverato per un non precisato problema di salute. il 49enne è rimasto sotto osservazione medica per sicurezza, ma è fuori pericolo stando quanto annunciato dal club. Domani in programma c'è la sfida proprio tra Girona e Villarreal , ma ovviamente l'allenatore non sarà in panchina. Sanchez è entrato nella storia del Girona nella scorsa stagione con la prima storia partecipazione del club alla Champions League .

Paura per il Girona: Michel Sanchez ricoverato

Il suo rientro dipenderà dall'evoluzione del suo recupero che comunque procede in maniera favorevole. Sui suoi profili social, l'allenatore ha scritto un messaggio per rassicurare tutti: "Dopo aver ascoltato i consigli dei medici che ringrazio per la professionalità, vi comunico che devo fermarmi per qualche giorno per recuperare e tornare il prima possibile. Sto bene, sono sotto osservazione medica e conto i giorni per tornare al lavoro e continuare a lottare per il finale di stagione. Sono sicuro che la squadra in mia assenza darà tutto come sempre, affinchè la nostra gente possa sentirsi fiera del club e dei valori che rappresenta. Ringrazio tutti per i messaggi di sostegno, resterò ricoverato per qualche giorno ma sempre in contatto con il mio staff. Ci vediamo presto". Anche il Real Madrid ha espresso la sua vicinanza all'allenatore: "Dal Real Madrid vogliamo esprimerti il ​​nostro pieno sostegno. Tanto incoraggiamento e forza per rivederti, caro Michel Sanchez, in panchina il prima possibile".