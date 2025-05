Polemiche Clasico, caos social dopo Barcellona-Real: "Come fanno a non dare un rigore così?"

Il Barcellona batte il Real,

Un match spettacolare con diversi capovolgimenti di fronte. Parte forte il Real Madrid di Carlo Ancelotti che va in vantaggio subito 2-0 con Mbappé che alla fine firmerà una tripletta (5' su rigore, 14' e 70'), poi Yamal e compagni danno il via alla rimonta vittoriosa (19' Garcia, 32' Yamal, 34' e 45' Raphina). Un successo, quello ottenuto dalla formazione di Flick, che non è bastato però a evitare le proteste social dei tifosi blaugrana per un episodio avvenuto all'81', quando il madridista Tchouna ha colpito con il braccio nell'area dei catalani la palla calciata da Ferran Torres senza che l'arbitro giudicasse il tocco da calcio di rigore: "Come fanno a non dare un rigore così?" e "Scandoloso" sono un paio dei tanti commenti che sintetizzano lo stato d'animo dei sostenitori del Barcellona.