ROMA - Nel giorno in cui il Barcellona ha praticamente messo le mani sul titolo battendo il Real Madrid nello spettacolare Clasico andato in scena a Montjuic , altre tre partite sono state giocate chiudendo il programma della 35ª giornata di Liga .

L'Athletic Bilbao piega l'Alaves e blinda la Champions

Successo per l'Athletic Bilbao, che al 'San Mames' ha piegato di misura l'Alaves (1-0) blindando così la qualificazione in Champions League. Salvati in avvio dai riflessi del portiere Unai Simon su una conclusione di Guevara (2'), i baschi hanno pian piano preso il controllo del match senza riuscire però a sbloccarlo nel primo tempo. Stesso copione nella ripresa, quando gli ospiti sono stati però puniti dall'autorete di Sanchez (71') propiziata da Sancet. Con questa vittoria la formazione di Valverde consolida il suo quarto posto in classifica portandosi a 64 punti (a +6 sul Betis sesto a tre turni dalla fine del campionato), mentre la squadra allenata da Coudet resta quartultima con 35 punti, ora solamente a +1 sulla zona retrocessione.

Frenata Betis: solo 1-1 in casa con l'Osasuna

La corsa alla Champions League si complica invece per il Betis che, dopo aver conquistato la finale di Conference League a spese della Fiorentina, è stato fermato in casa sul'1-1 dall'Osasuna scivolando così a -3 dal quinto posto occupato dal Villarreal (l'ultimo utile nella Liga per l'accesso all'Europa delle big). Dopo un primo tempo equilibrato e finito a reti bianche, nella ripresa gli andalusi hanno sbloccato la gara con il gol segnato di testa Cucho Hernandez su assist di Isco (64'), ma sono stati ripresi poco dopo (75') dall'attaccante croato Budimir (ex di Crotone e Sampdoria).

Autogol di Kumbulla e ko per l'Espanyol: il Leganes torna a sperare

Vittoria fondamentale in chiave salvezza quella ottenuta dal Leganes per 3-2 in casa contro l'Espanyol. A decidere la gara le reti di Cissé (33') e Diomande (41'), oltre all'autogol (63') di Kumbulla (ex Verona, Roma e Sassuolo). Tardiva la reazione degli ospiti con i guizzi di Cabrera (79') e Milla (90+8'). Con questo successo il Leganes si porta al terzultimo posto con 34 punti, a -1 dalla zona salvezza. Resta fermo a quota 39, invece, l'Espanyol.

