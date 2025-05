Aggiorna

Quattro punti di distanza a tre giornate dalla fine del campionato: Barcellona e Real Madrid si giocano gran parte della vittoria finale della Liga nel quarto Clasico stagionale. Blancos costretti a vincere per riaprire del tutto la corsa al primo posto, mentre i blugrana vogliono chiudere definitivamente i discorsi allo stadio del Montjuic. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

17:41 61' - Christensen salva il barcellona Vinicius buca la difesa del Barcellona sulla destra, dall'altro lato c'è Mbappé tutto solo. Il brasiliano cerca di metterla in mezzo, ma Christensen in scivolata intercetta il passaggio e salva la squadra.

17:36 56' - Mbappé sfiora il gol Imbucata perfetta di Vinicius per Mbappé che si porta in area, tenta il tiro a giro sul secondo palo e sfiora il gol. 17:33 52' - Il Barcellona segna il gol della manita, ma viene annullato per fuorigioco Palla stupenda di Ferran Torres per Raphinha che si invola da solo verso Courtois. Il brasiliano cede il gol a Yamal, ma il guardalinee tira su la bandierina e annulla il gol per fuorigioco di Raphinha. 17:29 49' - Yamal sfiora l'incrocio De Jong recupera il pallone su Bellingham, lo raccoglie Pedri che allarga per Lamine Yamal: lo spagnolo si accentra tenta il tiro a giro sul secondo palo e il pallone sfiora l'incrocio dei pali. 17:28 48' - Vinicius e Mbappé sprecano una grande occasione Palla splendida di Brahim Diaz per Mbappé che ha la possibilità di involarsi da solo, ma il francese non si capisce con Vinicius che tenta di stoppare il pallone ma schizza verso Szczesny che raccoglie facilmente. 17:25 46' - Inizia il secondo tempo: entrano Modric e Brahim Diaz Inizia il secondo tempo di Barcellona-Real Madrid: si riparte dal 4-2 della prima frazione di gioco. Ancelotti toglie Ceballos e Guler, entrano Modric e Brahim Diaz. Primo possesso della ripresa per i blaugrana. 17:08 45' + 8' - Finisce il primo tempo clamoroso di Barcellona-Real Madrid Il Montjuic è una bolgia dopo il primo tempo di Barcellona-Real Madrid: da 0-2 a 4-2, i blaugrana stanno facendo quello che vogliono. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi in attesa di un secondo tempo che preannuncia di fuoco.

17:00 45' - Gol di Raphinha, Barcellona-Real Madrid 4-2 Dal rigore del possibile 3-3 al 4-2, il Barcellona è in stato di grazia. Lucas Vazquez perde un bruttisimo pallone al limite dell'area, Raphinha lo allarga per Ferran Torres che la rimette in mezzo per il brasiliano che da due passi non può sbagliare.

16:58 43' - Mbappé ci riprova, ma è fuorigioco: rigore annullato Stavolta Mbappé cerca ancora il rigore, ma De Jong è più furbo di lui, ferma il piede e non tocca per niente il francese, che va comunque a terra. L'abitro inizialmente assegna il rigore, ma poi viene annullato per fuorigioco di Bellingham all'inizio dell'azione. 16:57 42' - Magia di Yamal, Raphinha si divora il gol Lamine Yamal sta facendo quello che vuole: palla al bacio d'esterno sinistro per Raphinha che di testa da ottima posizione la mette alta. 16:50 34' - Incredibile al Montjuic, gol di Raphinha: Barcellona-Real Madrid 3-2 Sta succedendo di tutto al Montjuic. Il Barcellona passa dallo 0-2 al 3-2 in venti minuti: incomprensione tra Mbappé e Ceballos che si scontrano, ne approfitta Pedri che allarga per Raphinha tutto solo. Il brasiliano a tu per tu con Courtois non sbaglia e porta in vantaggio la squadra di Flick.

16:49 33' - Gol fantastico di Yamal, Barcellona-Real Madrid 2-2 Al Montjuic è tutto pari! Il Barcellona ancora una volta rimonta i due gol di svantaggio e lo fa con una magia di Lamine Yamal. Pedri si mette in proprio, Ferran Torres ripulisce il pallone per il talentino che a giro la mette sul secondo palo e regala il gol del pareggio.

16:43 27' - Punizione per il Barcellona Il Barcellona conquista la punizione sulla trequarti. Raphinha mette il traversone sul secondo palo per Inigo Martinez che viene anticipato da Asencio. Nulla da corner.

16:35 19' - Gol di Eric Garcia, Barcellona-Real Madrid 1-2 Partita pazza al Montjuic! Il Barcellona riapre subito la sfida e capitalizza l'assedio degli ultimi minuti: su calcio d'angolo, Ferran Torres spizza verso il centro dell'area con Eric Garcia che di testa la mette alle spalle di Courtois. Secondo gol consecutivo per lo spagnolo dopo quello contro l'Inter e San Siro.

16:33 17' - Miracolo di Courtois su Yamal Il Barcellona prova a reagire nuovamente e si affida alla sua stella: Lamine Yamal da fuori area ci prova con un tiro al volo perfetto, Courtois con un miracolo respinge il pallone destinato a fil di palo. 16:30 14' - Doppietta di Mbappé, Barcellona-Real Madrid 0-2 Il Real Madrid dopo 14 minuti è già sul doppio vantaggio. Palla splendida di Vinicius per Mbappé che riparte da solo contro Szczesny e non sbaglia. Doppietta per il francese, mentre impazzano le proteste dei blaugrana per un presunto fallo a inizio azione di Ceballos su Yamal.

16:29 13' - Occasione per il Barça Bel traversone di Gerard Martin in mezzo per Dani Olmo che da ottima posizione sfiora il pallone e va di poco al lato della porta. 16:23 8' - Il Barcellona reagisce con Eric Garcia Prova a reagire il Barcellona Eric Garcia scappa a Vinicius sulla destra. Lo spagnolo, reduce dal gol contro l'Inter, tenta il tiro sul primo palo, respinge Courtois. 16:20 5' - Gol di Mbappé, Barcellona-Real Madrid 0-1 Prima di tirare il rigore, check al Var per la posizione di Mbappé, giudicata regolare. Parte il francese dal dischetto, Szczesny tocca ma non basta. Real Madrid in vantaggio.

16:18 3' - Szczesny travolge Mbappé in area, è rigore Imprecisione di Cubarsì che regala il pallone a Mbappé, il francese si invola da solo contro Szczesny ma il portiere polacco travogle il francese. Nessun dubbio per l'arbitro, è rigore. 16:15 1' - Inizia Barcellona-Real Madrid Inizia la sfida tra Barcellona e Real Madrid con il primo possesso della partita per i Blancos. 16:00 L'ultimo Clasico di Ancelotti Oggi sarà una giornata particolare per Carlo Ancelotti che siederà sulla panchina del Real Madrid per la sua ultima sfida contro il Barcellona. Lui che ha scritto la storia del club e che a fine stagione andrà ad allenare la nazionale brasiliana. Ma prima vuole togliersi l'ultima soddisfazione. L'EDITORIALE. 15:50 Xabi Alonso lascia il Bayer: "Sarà il nuovo allenatore del Real Madrid" Xabi Alonso in settimana ha salutato il Bayer Leverkusen: lascerà ufficialmente il club a fine stagione. Dalla Spagna, per lui profilano un futuro proprio sulla panchina del Real Madrid come successore di Carlo Ancelotti (i due hanno lavorato insieme ai Blancos e al Bayern Monaco). Tutti i dettagli sul futuro della panchina del Real Madrid. 15:40 La conferenza di Ancelotti "Sarà necessario approcciare il match nel modo giusto, difendendo bene e attaccando bene. Il Barcellona tende a spingerti nella tua area. In attacco dobbiamo gestire bene le transizioni, stando attenti al fuorigioco, ma ci siamo preparati. Se i giocatori mi ascoltano, andrà tutto bene": così Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia. Le parole complete. 15:30 Il Barcellona in campo "con" Travis Scott Come ogni anno in occasione di un 'Clasico' contro il Real Madrid, il Barcellona, con la parternship con il main sponsor Spotify, utilizzerà una maglia dedicata a un artista. Dopo l'iconica linguaccia dei Rolling Stones, i Coldplay, Drake, Rosalia e Karol G, ora è il turno del rapper Travis Scott. Messe in vendita a inizio settimana, dopo poco più di mezz'ora sono andate sold out. 15:25 Al Montjuic il quarto Clasico stagionale Allo stadio del Montjuic oggi si giocherà il quarto confronto tra Barcellona e Real Madrid in questa stagione. Il primo si è disputato lo scorso ottobre per la sfida valida per l'andata di campionato: vittoria per 4-0 del Barcellona al Bernabeu con doppietta di Lewandowski e i gol di Raphinha e Yamal. Altra goleada dei blaugrana nella finale della Supercoppa spagnola: 5-2 il risultato finale, Rodrygo e Mbappé per la squadra di Ancelotti, Raphinha (X2), Balde, Lewandowski e Yamal per quella di Flick. Più combattuto l'ultimo atto della Copa del Rey con la vittoria finale che però è andata sempre al Barcellona. 2-2 nei tempi regolamentari: sblocca Pedri, rimontano Mbappé e Tchouameni in sette minuti, poi Ferran Torres manda la gara ai supplementari dove Koundé regala il secondo trofeo stagionale al Barcellona (entrambi vinti contro il Real). 15:20 Real Madrid, la formazione ufficiale REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vasquez, Tchouaméni, Raul Asencio, Fran García; Valverde, Dani Ceballos, Bellingham; Arda Guler, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

15:17 La formazione ufficiale del Barcellona: Flick come contro l'Inter BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martin; Pedri, de Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Hansi Flick. 15:15 Barcellona-Real Madrid, cresce l'attesa Tutto pronto allo stadio del Montjuic per il quarto Clasico di questa stagione: Barcellona e Real Madrid si giocano una gran parte della vittoria finale del campionato spagnolo a tre giornate dalla fine. Fischio d'inizio in programma alle 16:15 allo stadio del Montjuic. Stadio Olimpico Lluis Companys - Barcelona

