Liga, colpi esterni per Girona e Celta Vigo: Siviglia ok con il Las Palmas

Colpi esterni per Girona e Celta Vigo, negli anticipi della 36esima giornata della Liga. Mentre la sfida tra Siviglia e Las Palmas si chiude con il successo dei padroni di casa. Al Girona basta un gol di Stuani per battere il Valladolid ed allontanarsi in modo definitivo dalla zona calda della classifica. Gli uomini di Michel si portano a quota 41, a più sette dal Leganes, che occupa la terz'ultima posizione in classifica.