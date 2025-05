Il Barcellona è campione di Spagna : la squadra di Flick si assicura aritmeticamente il titolo con due giornate d'anticipo. Decisiva la vittoria nel derby catalano contro l'Espanyol. Una magia di Yamal al 53' sblocca la sfida. Lo spagnolo si prende anche un pugno allo stomaco che porta all' espulsione di Cabrera. Il gol di Fermin Lopez al 93' chiude i discorsi, regala la vittoria e il titolo a Flick.. Una prima stagione in Spagna da sogno per l'allenatore tedesco che, dopo Supercoppa e Copa del Rey, vince anche la Liga. 28esimo campionato vinto nella storia del Barcellona: l'ultimo a vincerlo è stato Xavi nella stagione 2022/2023 e, anche quella volta, l'aritmetica certezza è arrivata in casa dell'Espanyol. Vincendo contro il Maiorca, il Real Madrid aveva provato a rinviare la festa, dopo la rimonta subita nel Clasico decisivo , ma non è bastato.

Barcellona campione di Spagna. Athletic Bilbao in Champions dopo 10 anni

Intanto proseguono le sfide per i piazzamenti europei. Cade l'Atletico Madrid in casa dell'Osasuna, che vince 2-0 e si porta a ridosso della zona Europa. Sconfitta indolore per i Colchoneros che sono già sicuri della qualificazione alla prossima Champions League. 2-2 tra Rayo Vallecano e Betis, con i padroni di casa in lotta per un posto in Conference League. Betis invece già aritmeticamente certo della qualificazione in Europa League, in attesa della finale di Conference. Chiude il quadro la vittoria dell'Athletic Bilbao in casa del Getafe per 2-0 grazie ai gol di Guruzeta e Vivian. Successo fondamentale per i baschi che conquistano aritmeticamente il ritorno in Champions League a 10 anni di distanza dall'ultima volta.