Modric, ufficiale l'addio al Real Madrid: sapete quanti trofei ha vinto? Il record

Modric, la lettera d'addio al Real Madrid

"Cari tifosi del Madrid, Il momento è arrivato, quello a cui non avrei mai voluto arrivare, ma questo è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine... Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu. Sono arrivato nel 2012 con la voglia di vestire la maglia della squadra più bella del mondo e con l'ambizione di fare grandi cose, ma non potevo immaginare cosa sarebbe successo dopo. Giocare al Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona. Sono orgoglioso di aver fatto parte di una delle epoche di maggior successo del miglior club della storia del calcio. Voglio ringraziare il club dal profondo del mio cuore, in particolare il presidente Florentino Perez, i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutte le persone che mi hanno aiutato in tutto questo tempo. In questi anni ho vissuto momenti incredibili, rimonte che sembravano impossibili, finali, feste e notti magiche al Bernabéu... Abbiamo vinto tutto ed ero molto contento. Molto, molto felice. Ma al di là dei titoli e delle vittorie, porto nel cuore l'affetto di tutti i tifosi del Madrid. Non dimenticherò mai ogni ovazione e tutti i gesti di affetto che mi avete dimostrato. Partirò con il cuore pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indimenticabili. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre un tifoso del Madrid. Hala Madrid y nada más!".