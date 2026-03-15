Tripletta di Raphinha, manita del Barcellona capolista della Liga al Siviglia

Manita del Barcellona (5-2) al Siviglia nella ventottesima giornata della Liga . Gli uomini di Flick difendono senza problemi di sorta i quattro punti di vantaggio sul Real Madrid , secondo in classifica, strapazzando l'undici allenato da Almeyda al Camp Nou . Lo strapotere dei blaugrana ha come effetto immediato due calci di rigore trasformati da Raphinha : al 9', per atterramento in area di rigore di Cancelo , e al 21' per tocco di mano di Carmona . Spianata la strada verso il successo, il Barça trova il terzo gol al 38' con Dani Olmo . Al terzo minuto di recupero del primo tempo timbra il cartellino Oso su assist Juanlu Sánchez : il Siviglia limita il passivo prima di tornare negli spogliatoi sul risultato parziale di 3-1.

Tripletta di Raphinha, gol di Cancelo per il 5-2 Barcellona sul Siviglia di Almeyda

Si riparte e il Barcellona ristabilisce le distanze con Raphinha, che al 51' è implacabile col mancino su invito di Fermín López: tripletta per l'attaccante brasiliano. Al 60' Cancelo si mette in proprio e corona un gran pomeriggio con la rete del 5-1. Il Siviglia prova a reagire, ma non riesce ad avere vita facile al cospetto della capolista, che non smette di spingere e sfiora il 6-1 con un colpo di testa di Araujo. Nel finale arriva comunque il gol del 5-2 messo a segno da Sow al 92'. Nel prossimo turno il Barcellona riceverà il Rayo Vallecano mentre il Siviglia provera a rialzarsi immediatamente nel match casalingo contro il Valencia.

Maiorca, tre punti d'oro in rimonta contro l'Espanyol

Ad aprire la domenica della Liga, prima di Barcellona-Siviglia, il pesantissimo successo del Maiorca contro l'Espanyol: 2-1 e tre punti d'oro in chiave salvezza per i maiorchini davanti ai propri tifosi. Pickel sblocca il risultato al 36', ma al 54' viene espulso per fallo su Mascarell. Scatta così la rimonta del Maiorca, che pareggia con Torre al 65' passa in vantaggio all'88' grazie a Samú Costa, che manda in visibilio i tifosi. Il Maiorca si issa fuori dalla zona retrocessione portandosi a +2 sull'Elche terzultimo.

Scocca l'ora di Betis-Celta Vigo e Real Sociedad-Osasuna

A completare il quadro delle gare di giornata: Betis-Celta Vigo (in campo dalle 18:30) e Real Sociedad-Osasuna (calcio d'inizio alle 21).