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sabato 11 aprile 2026
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Liga: Atletico Madrid con la testa alla Champions League e ko a Siviglia, Valencia sconfitto a Elche

A tre giorni dal ritorno dei quarti contro il Barcellona tanti titolari lasciati fuori da Simeone, battuto 2-1 in Andalusia. Pari tra Real Sociedad e Alaves
4 min
TagsLigaatletico madridSiviglia

ROMA - Dopo il clamoroso pareggio del Real Madrid nell'anticipo del 'Bernabeu' contro il Girona, oggi il programma della 31ª giornata di Liga è proseguito con il la stracittadina vinta dal Barcellona capolista contro l'Espanyol e con altri tre match.

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Atletico con la testa alla Champions: il Siviglia vince 2-1

In quello serale è arrivata la terza sconfitta di fila in campionato per l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone che, a tre giorni dal ritorno dei quarti di Champions League contro il Barça (in cui dovrà difendere in casa il 2-0 ottenuto al 'Camp Nou' nel primo round), lascia in panchina quasi tutti i titolari ed esce battuta dal campo del Siviglia. Un successo prezioso in ottica salvezza per gli andalusi, che dopo 3 ko consecutivi si rialzano vincendo 2-1 grazie alle reti segnate nel primo tempo da Adams (al 10' su rigore) e da Gudelj (45+2'). Inutile invece il gol del momentaneo pari segnato al 35' da Bonar per l'Atletico, che resta comunque ancorato saldamente al suo quarto posto e andrà ora in cerca di gloria in Europa.

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Real Sociedad frenata dall'Alaves, Valencia ko a Elche

Rocambolesco pareggio per la Real Sociedad, che non riesce ad andare al di là del 3-3 in casa contro il pericolante Alaves e rallenta nella sua rincorsa all'Europa (fallito il momentaneo aggancio al Celta Vigo sesto della classe). Ospiti due volte avanti nel primo tempo con l'autogol di Caleta-Car e la rete di Diabate, padroni di casa abili a rimontare in entrambe le occasioni con il guizzo di Sucic e l'autorete di Sivera. Nella ripresa poi la Real Sociedad va addirittura avanti con Oskarsson, ma al 93' resta in dieci per un rosso a Gomez e l'Alaves trova il definitivo pari con l'ex Toruno Boye. Pesante vittoria in chiave salvezza invece per l'Elche, che si porta a -3 dal Valencia (seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite) battendolo 1-0 tra le mura amiche: decidere il match una rete di Cepeda al 73'.

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