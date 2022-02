Barcellona, si è sbloccato Aubameyang! Due gol al Valencia, il Napoli è avvisato

VALENCIA (SPAGNA) - Convincente vittoria per il Barcellona, che nel bel mezzo della doppia sfida di Europa League con il Napoli, sbanca il Mestalla di Valencia. Primo tempo lanciatissimo per i blaugrana, che mettono subito in discesa la gara con le prime due reti del rinforzo invernale Aubameyang, intervallate da un gol di Frenkie de Jong. A inizio ripresa, i padroni di casa provano a rientrare in partita con un gol di Carlos Soler, ma Pedri chiude ogni discorso col definitivo 4-1. Riacciuffato il 4º posto in coabitazione con l’Atletico, che ieri aveva vinto per 3-0, a Pamplona, contro l’Osasuna.

Valencia-Barcellona, tabellino e statistiche Valencia-Barcellona 1-4 Cinque cambi per il Barça, rispetto alla sfida con il Napoli di giovedì scorso. Oltre allo squalificato Piqué, spariscono dall’undici iniziale Mingueza, Pedri, Nico e Adama Traoré, per far posto al recuperato Ronald Araujo, a Dest, Busquets, Gavi e, soprattutto, all’ormai completamente reintegrato Dembelé, che dopo il mancato rinnovo era stato messo ai margini dal club, ma che Xavi ha voluto recuperare e aveva già utilizzato, pur facendolo partire tra i rincalzi, nel secondo tempo del derby con l’Espanyol e della sfida continentale con i ragazzi di Spalletti. Bordalas risponde con il suo tradizionale 4-4-2.

Aubameyang gol: prima doppietta con il Barça Fluido e spigliato, il Barça parte con l’atteggiamento giusto e, dopo qualche folata offensiva, sblocca il risultato, giusto a metà frazione, con Aubameyang, che imbeccato da un lancio illuminante dell’ottimo Jordi Alba, festeggia il suo primo gol con la nuova casacca. Neanche una decina di minuti e, ancora da una idea di Jordi Alba, arriva pure il raddoppio. Stavolta il terzino pesca in area Dembelé, che scarica per Frenkie de Jong che arriva a rimorchio e insacca da due passi. I blaugrana non mollano la presa e, al 38’, arriva anche il tris, ancora con Aubameyang, che completa la sua doppietta su un centro di Gavi. Nel finale del primo tempo, Carlos Soler trova una spettacolare girata vincente, ma ad inizio azione la palla era uscita dal campo e la prodezza viene cancellata.