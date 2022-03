Barcellona, Koeman rompe il silenzio: che attacco a Laporta!

Ronald Koeman rompe il suo silenzio e ripercorre quello che è successo con il Barcellona e soprattutto con il presidente Joan Laporta . Ai microfoni del programma " Algemeen Dagblad ", l'ex allenatore e giocatore dei catalani sferra un attacco molto duro al numero uno degli azulgrana. Queste le sue parole: "Ho capito sin da subito che non ero l'allenatore di Laporta . Non mi aveva scelto lui. A me non hanno dato lo stesso tempo che stanno dando a Xavi . Poi mi ha detto mille volte che non lo avrebbe mai scelto perché gli mancava esperienza. Comunque sono felice che ora la squadra stia andando meglio, anche De Jong lo vedo più coinvolto all'interno del gioco".

Su Messi: "Perché l'hanno lasciato partire?"

Poi Koeman torna a parlare della partenza di Leo Messi: "Mi hanno detto che dovevano lasciar andar via qualcuno per questioni di finanze. Ma poi vedi che portano qualcuno per 55 milioni (ovvero Ferran Torres) di euro poco dopo aver lasciato andare Lionel Messi e ti chiedi se non fosse successo qualcos'altro. Perché è dovuto partire?". Poi conclude parlando del suo ritorno a Barcellona: "Non tornerò al Camp Nou per un bel pò. Non posso far finta che non sia successo niente".