"Il Barcellona non offrirà nessun rinnovo a Dembelé"

Secondo Marca, il Barcellona non offrirà alcun rinnovo di contratto a Ousmane Dembelé. Le recenti buone prestazioni sfornate dall'attaccante francese stavano facendo presagire a un clamoroso dietrofront da parte della società blaugrana, ma in realtà tutto starebbe facendo pensare che l'ex Borussia Dortmund non prolungherà la sua permanenza in Catalogna oltre il 30 giugno, data in cui scade l'attuale contratto con i catalani.