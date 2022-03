"Dembelé potrebbe decidere di rimanere al Barcellona"

Ousmane Dembelé, nonostante tutto, alla fine potrebbe decidere di prolungare la sua permanenza a Barcellona. Secondo Telefoot, il giocatore, che fino a qualche tempo fa non voleva proprio saperne di rimanere in Catalogna, ora starebbe pensando di rinnovare il suo contratto con i blaugrana. L'accordo tra il Barça e il francese scade a giugno, ma viste le sue ultime (buone) prestazioni con i catalani, potrebbe cambiare la propria idea e decidere di rimanere in azulgrana. Il giocatore ex Borussia Dortmund piacerebbe a tante big europee, compresa la Juventus.