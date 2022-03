As: "Raiola al Barcellona: per Haaland dovete prendere anche un altro..."

Secondo quanto detto da As, Mino Raiola avrebbe detto alla dirigenza del Barcellona che se vogliono prendere Erling Haaland dal Borussia Dortmund dovrebbero prendere anche un altro giocatore che lui assistisce. Il giocatore in questione sarebbe l'esterno dell'Ajax Noussair Mazraoui, seguito anche dal Milan. I catalani, comunque, sarebbero da tempo sulle sue tracce e parrebbero essere in vantaggio rispetto ai rossoneri. Il laterale in forza al club di Amsterdam ha il contratto in scadenza a giugno e per ora non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare.