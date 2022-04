"Dembelé, l'agente a Barcellona per trattare il suo futuro"

Dopo aver ottenuto il si al rinnovo sia di Sergi Roberto che di Araujo , il Barcellona ora punta a ottenere la firma sul prlungamento del centratto anche di Ousmane Dembelé , che tempo fa aveva rifiutato l'offerta del club catalano finendo fuori rosa, ma ora le cose sono cambiate. Il francese, infatti, è uno dei titolarissimi di Xavi , e questa cosa avrebbe favorito un riavvicinamento tra l'entourage dell'ex Borussia Dortmund e la società blaugrana. A tal propisito, infatti, secondo quanto riportato da Sport , l'agente di Dembelé - Moussa Sissoko - sarebbe a Barcellona per riunirsi con la dirigenza del club e trattare il futuro del suo assistito.

Il Barça vorrebbe che si abbassasse l'ingaggio

Il Barça vorrebbe tenerlo, ma si dovrebbe abbassare l'ingaggio, cosa che non parrebbe disposto a fare. Ma, considerando il prezzo degli attaccanti top in questo momento, per i blaugrana la soluzione migliore parrebbe essere il rinnovo del francese, il cui contratto scade tra poco più di un mese. Il giocatore piacerebbe a diverse squadre, tra cui Juventus e Psg.