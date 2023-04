Ronaldinho, esordio al Barcellona: tifosi in estasi, ecco come è andata

Joao Mendes è il nuovo talento del Barcellona , il cognome è illustre, di quelli speciali: Ronaldinho . Il padre del baby nuovo talento dei blaugrana era stato avvistato infatti un mese fa nell'ufficio di Joan Laporta , per discutere i dettagli del piccolo giocatore non ancora maggiorenne e per firmare al suo posto . Ad oggi, il baby brasiliano , ha debuttato con il nuovo club, ed ecco come è andata...

Barcellona, l'esordio di Ronaldinho

Ronaldinho ha appena esordito con la seconda squadra del Barcellona. Non si tratta dell'ex numero 10 brasiliano passato anche per le fila del Psg ma del figlio, Joao Mendes, che nella prima partita giocata all'interno del torneo MIC (Mediterranean International Cup) ha occupato una posizione di ala destra. Tanti gli spunti del baby brasiliano che ha mandato in estasi la folla nonostante non sia riuscito a trovare il gol. Il suo allenatore ha voluto impiegarlo per tutta la partita e la sua squadra alla fine è riuscita a prevalere sull'avversario.