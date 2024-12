Barcellona, Yamal ko contro il Leganes: ecco quanto starà fuori

Oltre alla sconfitta contro il Leganes , anche la beffa per il Barcellona: Lamine Yamal si infortuna e starà fuori circa un mese. Durante l'ultimo match casalingo, il talento spagnolo aveva accusato problemi fisici che sono culminati con il cambio forzato al minuto 75'. Gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato una lesione , come si legge anche nel comunicato ufficiale del club catalano : "Il giocatore della prima squadra Lamine Yamal ha riportato un trauma alla caviglia destra durante la partita di ieri contro il CD Leganés. Gli accertamenti effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione di grado 1 del legamento intertibio-peroneale anteriore. Il time out approssimativo sarà tra le 3 e le 4 settimane ".

Yamal ko, quali partite può saltare

L'infortunio di Lamine Yamal, come spiegato nella nota del club, dovrebbe tenerlo fuori dai campi fino alla metà di gennaio. Nel frattempo, i blaugrana affronteranno l'Atletico Madrid nel big match di campionato in programma il 21 dicembre, il Barbastro in Copa del Rey appena quattro giorni dopo e la semifinale di Supercoppa Spagnola contro l'Athletic Bilbao l'8 gennaio. Il Recupero di Yamal per quest'ultimo impegno non è impossibile, ma il tecnico Flick resta in ansia.