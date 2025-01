Il Barcellona deposita i contratti di Dani Olmo e Pau Victor (di nuovo): quando torneranno a giocare  

Il Barcellona può tirare un sospiro di sollievo: dopo la decisione del CSD, ha potuto depositare di nuovo i contratti di Dani Olmo e Pau Victor . I due erano stati obbligati a lasciare il club per qualche giorno all'inizio del 2025 a causa di irregolarità sulla normativa di controllo economico della Liga. I due potranno tornare in campo con i blaugrana già nella finale della Supercoppa spagnola in programma per domenica 12.

Barcellona, reintegrati Dani Olmo e Pau Victor

Questo il comunicato del club: "Buone notizie per l'FC Barcelona. Dani Olmo e Pau Víctor sono stati registrati per La Liga e sono quindi disponibili per la selezione da parte dell'allenatore Hansi Flick, anche per la finale della Supercoppa spagnola di domenica alle 20:00. Mercoledì, il Consiglio superiore dello sport ( Consejo Superior de Deportes , CSD) ha annunciato un'ingiunzione che dà il via libera ai due giocatori per giocare".