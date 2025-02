Coppa del Re, il Barcellona vola in semifinale: manita show al Valencia, tripletta di Ferran Torres!

MADRID (SPAGNA) - Barcellona e Real Sociedad raggiungono Atletico Madrid e Real Madrid in semifinale di Coppa del Re. I Blaugrana di Flick travolgono 5-0 il Valencia al Mestalla dopo il pesantissimo 7-1 inflitto agli 'Els' in campionato, i baschi regolano 2-0 l'Osasuna e staccano il pass per il penultimo atto del torneo.