Szczesny, che attacco alla Juve: "Pensano solo ai risultati. Al Barcellona il calcio è gioia"

Wojciech Szczesny è tornato a parlare della Juventus, club di cui ha difeso la porta per sette lunghi anni tra 2017 e 2024. L'estremo difensore polacco, dopo la risoluzione del contratto con il club bianconero la scorsa estate, aveva optato per il ritiro, salvo poi fare dietrofront quando è arrivata la chiamata del Barcellona. In Catalogna, dopo un impatto non semplice, si è preso la titolarità.