Szczesny snobba Juve e Roma: "Barcellona miglior club in cui ho giocato"

Szczesny fondamentale in Atletico-Barça: "Io? Non ho fatto una singola parata"

Szczesny è diventato, dopo un periodo di ambientamento in seguito al rientro dal ritiro, il portiere titolare del Barcellona di Flick. Contro l'Atletico Madrid, il suo apporto è stato fondamentale per mantenere la porta inviolata, anche se ha risposto ironicamente: "Non ho fatto una singola parata. Dovevo inventarmi qualcosa da fare". Il Barcellona, dopo aver conquistato la Supercoppa di Spagna, è qualificato ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà il Dortmund, è primo in Liga e ha guadagnato la finale di Copa del Rey. Abbastanza, per il portiere, per definire la squadra come la migliore della sua carriera.