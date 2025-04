Barcellona, occasione sprecata: solo un pari col Betis Siviglia

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona non va oltre all’1-1 interno con il Betis Siviglia e manca, così, la possibilità di un prepotente allungo sul Real Madrid , che nel pomeriggio è uscito sconfitto, dal Santiago Bernabeu, contro il Valencia . E dire che la gara di Montjuic pare mettersi subito in discesa per i blaugrana, che passano presto in vantaggio con Gavi . A rimettere le cose a posto per gli andalusi, però, ci pensa l’ex Napoli Natan , che riacciuffa il definitivo pareggio attorno al quarto d'ora. Catalani, comunque, a più 4 sui blancos. E mercoledì, sul medesimo scenario, Lewandowski e compagni se la vedranno col Borussia Dortmund , nell’andata dei quarti di Champions League.

Botta e risposta

Deciso ad approfittare a pieno dell’inaspettato scivolone dei blancos contro il Valencia, Hansi Flick se la gioca con il miglior undici a disposizione, con l’unica eccezione dell’affaticato Raphinha sostituito da Ferran Torres, per una volta schierato in contemporanea a Lewandowski. E proprio l’attaccante valenciano, al 7’, regala la sponda del vantaggio a Gavi, che entra in area e trafigge con un perfetto diagonale Adrian. Privo dello squalificato Isco, il Betis prova a rispondere con delle repentine ripartenze, specie sul fronte destro, dove agisce il vivacissimo Antony. A riacciuffare il pari, appena varcato il quarto d’ora, però, ci pensa Natan, che insacca di testa sugli sviluppi di una giocata d’angolo, vincendo il duello aereo con Ronald Araujo. La gara prosegue con i catalani che continuano ad attaccare e si divorano il nuovo vantaggio con Ferran, che da ottima posizione non trova la porta. Gli andalusi, da parte loro, sprecano un propizio contropiede con il Cucho Hernandez.

Frenata

Ad inizio ripresa, il coraggioso Manuel Pellegrini si ripresenta con il Chimy Avila per Altimira, rendendo il suo Betis ancora più offensivo con un altro giocatore particolarmente a suo agio in spazi aperti. E nei primi minuti, un’esitazione di Frenkie de Jong favorisce uno spunto del Cucho Hernandez, che però scivola sul più bello, gettando così alle ortiche un’occasione d’oro per il raddoppio. Il Barça risponde con un incursione di Koundé, liberato da Pedri, ma trova la grande risposta di Adrian. Poco dopo, è una deviazione provvidenziale di Bartra a negare la doppietta a Gavi, che ci prova con un potente sinistro dal limite. I catalani, chiudono all’attacco e con un possesso palla superiore al 70%, ma il pari non si schioda più fino al fischio finale. 30ª giornata chiusa, comunque, con 4 punti di vantaggio sul Real e mercoledì sarà di nuovo Champions, con l’andata dei quarti col Borussia Dortmund.