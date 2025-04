Il Barcellona va in fuga: 1-0 al Leganes e +7 sul Real Madrid

MADRID (SPAGNA) - Nuovo successo per il Barcellona , che a tre giorni dall’esagerato poker rifilato al Borussia Dortmund , in Champions League, ha la meglio anche sul Leganes . A Butarque, basta una sfortunata autorete di Jorge Saenz per permettere ai catalani di fare bottino pieno e di portare a 7 lunghezze il vantaggio sul Real Madrid , che domani pomeriggio visita l’ Alaves . 24º risultato positivo tra tutte le competizioni per i ragazzi di Hansi Flick , che a partire dall’anno nuovo hanno messo insieme 20 vittorie e 4 pareggi.

Possesso sterile

Con solo due variazioni rispetto all’undici schierato, martedì, contro il Borussia Dortmund - appaiono Ronald Araujo e Eric Garcia per Cubarsì e Frenkie de Jong - il Barça s’impossessa fin da subito del pallone (73% di possesso al termine della prima frazione), ma fatica terribilmente a costruire occasioni degne di nota, ad eccezione di un destro di Koundé, deviato da Sergio Gonzalez, che impegna severamente il reattivo Dmitrovic. Il Leganes agisce di rimessa e crea due occasioni limpide con Raba grande protagonista. Nel primo caso, l’attaccante si beve Iñigo Martinez sulla sinistra e poi centra per Altimira, che spara a botta sicura, ma trova la grande risposta di Szczesny. Nel secondo, ci prova direttamente da solo, con un bolide mancino che sfiora l’incrocio.

Imbattuti

La ripresa si apre con Frenkie de Jong per Araujo, col conseguente arretramento di Eric Garcia che si piazza accanto a Iñigo Martinez. E la scelta trova subito premio, visto che dopo appena tre minuti il Barça va in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Jorge Saenz, che nel tentativo di anticipare Lewandowski, cercato dalla sinistra da Raphinha, finisce per infilare l’incolpevole Dmitrovic. Qualche minuto dopo, a sfiorare il raddoppio è lo scatenato Fermin Lopez, che fa fuori mezza difesa ma poi non trova la porta, una volta di fronte al portierone serbo. Il Leganes risponde con Diego Garcia che, trovato in area dall’altro subentrato Juan Cruz, sfiora la base del palo. A blindare la vittoria per il Barça, in pieno recupero, ci pensa, infine, Iñigo Martinez con un intervento alla disperata, ma pulito, sull’ex Munir, lanciato a rete. 24º risultato utile per i catalani, che prendono il largo.