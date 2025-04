Flick elogia l'Inter: "Mi piace come giocano. Inzaghi? Grande allenatore"

A 15 anni dal Triplete , l' Inter rincontra il Barcellona in una semifinale di Champions League. L'andata si giocherà in Spagna , mentre il ritorno decisivo a San Siro. Nella conferenza alla vigilia della sfida di campionato contro il Celta Vigo, l'allenatore dei blaugrana Hansi Flick ha parlato del prossimo turno di Champions elogiando i nerazzurri: “ Apprezzo il modo in cui giocano . Sono una squadra esperta, organizzata sia in fase offensiva che difensiva. Hanno qualità in tutti i reparti: ottimi attaccanti, difensori solidi… Pavard era un mio giocatore, lo conosco bene. E poi h anno un grande allenatore, che sta facendo un lavoro eccellente . Sarà una sfida molto complicata”.

Flick elogia l'Inter e si lamenta del calendario: "Situazione surreale, sono senza parole"

Flick poi interviene sulla questione del calendario fitto: "Abbiamo affrontato tante partite nelle ultime due settimane e avremo la stessa situazione contro l’Inter. Torniamo a casa tardi, alle tre, e andiamo a dormire alle cinque. In tutti i campionati, le squadre che giocano la Champions vengono tutelate, ma da noi non succede. Non abbiamo tempo per recuperare, e chi prende certe decisioni evidentemente non se ne rende conto. Non voglio lamentarmi né cercare scuse, sto solo facendo un’osservazione. Non giochiamo contro il Valladolid domenica alle 14:00, ma sabato alle 21:00. Ma perché non alle 18:00? Mi chiedo chi prenda queste decisioni. È quasi uno scherzo. Se vincessimo, sarebbe positivo anche per la Liga. E invece resto senza parole. La situazione è surreale. In ogni altra federazione si tutela chi rappresenta il paese in Europa, ma qui no. Qui si dice che rientreranno alle sei del mattino, ma non ci si rende conto di cosa significhi davvero per i giocatori. È assurdo".