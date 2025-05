Barcellona, Deco esalta la stagione e blinda Yamal: "Per lui non c'è posto migliore"

La stagione 2024/2025 del Barcellona sta prendendo forma come una delle più solide degli ultimi anni. Con Hansi Flick alla guida i blaugrana hanno ritrovato compattezza e mentalità vincente, conquistando una Supercoppa di Spagna e una Coppa del Re, entrambe vinte contro i rivali di sempre del Real Madrid. Per quanto riguarda la Liga invece si trovano a +7 dalla seconda in classifica a 3 giornate dalla fine del campionato, avendo allungato nell'ultima giornata proprio contro i Galacticos vincendo il derby per 4-3 rimontando di due gol, grazie alle solite straordinare prestazioni di Yamal e Raphinha. Mentre in Champions League l'avventura si è fermata in semifinale contro l'Inter. Ai microfoni di ESPN, il direttore sportivo Deco ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rendimento della squadra: "All'inizio volevamo solo essere competitivi, ma abbiamo superato le aspettative. Siamo davanti a un Real Madrid fortissimo e ce la stiamo giocando fino alla fine. Questa squadra ha dimostrato di avere fame."