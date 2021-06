"Non vogliamo Conte al Real Madrid": veto di 10 giocatori! Il retroscena

Spunta un clamoroso retroscena sulla panchina oggi (ri)occupata da Carlo Ancelotti . Lo spogliatoio del Real Madrid avrebbe posto il veto sull'arrivo di Antonio Conte . Dopo l'addio di Zinedine Zidane il nome del tecnico salentino era stato inserito nella lista dei papabili per la panchina Blancos, ma sul mancato matrimonio tra Conte e Real ha giocato un ruolo decisivo il 'no' di alcuni giocatori di peso della squadra .

Il veto sull'arrivo di Conte e la frecciatina di Sergio Ramos

Secondo il 'Times', Florentino Pérez aveva effettivamente avviato una trattativa con l'allenatore fresco di divorzio con l'Inter, ma l'ha interrotta non appena 10 giocatori lo hanno contattato per lanciargli un preciso avvertimento: in caso di arrivo di Conte, avrebbero fatto le valigie. Un gesto che ha portato il presidente madrileno a cambiare obiettivo e virare su Ancelotti, allenatore apprezzato nello spogliatoio. Il 'Times' non fa i nomi dei 'ribelli'. Sergio Ramos aveva già riservato una frecciata a Conte quando nel 2018 era stato accostato alla panchina della nazionale spagnola: "Il rispetto si guadagna, non si impone", aveva detto l'allora capitano del Real.