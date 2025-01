Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid: è ufficiale

Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid

Florentino Perez continuerà ad essere il presidente del Real Madrid Football Club. È ufficiale la rielezione del presidente più vincente della storia dei Blancos, presente come unico candidato. Sarà al timone del Madrid anche per i prossimi 4 anni. Sui social, i tifosi non hanno nascosto la loro soddisfazione, accompagnando ogni commento con un canonico "Hala Madrid", guardando con ottimismo al futuro, potendo contare su un presidente che ha portato a casa 7 Champions League, 5 Mondiali per Club, 7 campionati spagnoli, 5 Supercoppe Europee e 2 Coppe del Re.

La nota ufficiale del Real Madrid

Questa la nota ufficiale del Real Madrid, che ha annunciato l'organigramma dei Blancos sui propri canali: "A Madrid, il 19 gennaio 2025, alle 20:01, i signori elencati all'inizio si incontrano presso la sede del Consiglio Elettorale del Real Madrid Football Club per discutere e decidere le questioni elencate di seguito. Che avendo presentato una sola candidatura proclamata da questo Consiglio Elettorale e in virtù dell'articolo 40, sezione E, punto 2 dell'attuale Statuto Sociale del Club, il signor Florentino Pérez Rodríguez e il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid sono proclamati presidente del Real Madrid Madrid alla candidatura composta da: